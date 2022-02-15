Держдума закликає Путіна визнати "ДНР" і "ЛНР": що це означає для України

Тепер відповідне звернення направлять Путіну.

Держдума РФ 15 лютого 2022 року підтримала звернення до Володимира Путіна про визнання "ДНР" і "ЛНР" незалежними. Документів зареєстрували аж два, але більшість російських депутатів (351) в ході рейтингового голосування ухвалили рішення негайно звернутися до президента РФ з питанням необхідності визнання "Л/ДНР". Альтернативний варіант документа, який передбачає попередні консультації з МЗС Росії, підтримали 310 парламентаріїв. Таким чином, Держдума свою справу зробила, тепер слово за Путіним, саме він має вирішувати, визнавати чи ні фейкові республіки.

Що це означає для України, що кажуть у Києві, як це пояснюють у Москві та чим це обернеться для Мінських домовленостей, розбирався ТСН.ua.

Реакція влади України

В Офісі президента Володимира Зеленського звернення Держдуми РФ про визнання "Л/ДНР" назвали демонстративним рішенням, яке російські депутати ухвалили майже у той самий час, коли в Москві розпочиналися переговори між канцлером Німеччини Олафом Шольцем та російським президентом Володимиром Путіним.

"Очевидно, що це демонстративне рішення, яке наочно підтверджує те, що було відомо давно: саме російська сторона робить усе, щоб зруйнувати "Мінські документи" і відповідний переговорний процес", - зазначив у коментарі "УНІАН" радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він наголосив, що проголосувати за таке рішення в Держдумі – це "зняти маску і дійсно підтвердити, що російська сторона відповідальна за відсутність прогресу у переговорному процесі". "Вважаємо, що європейські партнери України, і особливо Німеччина, мають звернути увагу на цей ескалаційний жест Росії та відреагувати відповідним чином", - підкреслив радник керівника ОП.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна буде розцінювати визнання Росією самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" як вихід РФ із Мінських угод. "У разі ухвалення рішення про визнання, Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських угод, з усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів", - заявив очільник МЗС.

Що говорять у Москві

У Держдумі своє рішення пояснюють тим, що завдяки визнанню "ДНР" і "ЛНР" "вдасться забезпечити захист населення від зовнішніх загроз" та припинити "геноцид щодо жителів республік".

Голова Держдуми В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі написав, що це рішення "започаткує процес міжнародного визнання обох держав". За його словами, ухвалене сьогодні звернення підпишуть негайно і направлять до глави РФ.

Разом з тим, у Держдумі наголосили, що сьогоднішнє голосування не передбачає негайного визнання "ДНР" та "ЛНР", оскільки такі рішення може ухвалювати лише президент РФ, а депутати лише висловлюють свою підтримку цьому питанню.

"От я сьогодні читав слова спікера українського Стефанчука про те, що вони чекають не дочекаються, коли Держдума проголосує, і це буде руйнуванням Мінських угод. Однак ще раз повторю, визнання чи невизнання здійснюється президентом Російської Федерації, це його виняткова компетенція", - сказав голова комітету Держдуми по справах СНГ та співавтор звернення Леонід Калашников.

Він також додав, як пише "Дождь", що "Мінські рішення будуть зруйновані у разі визнання Путіним незалежності "ДНР" і "ЛНР".

Своєю чергою речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що офіційних рішень у Кремлі про можливе визнання "ДНР" і "ЛНР" поки що не ухвалювалося. Наразі "у влади немає чіткої позиції щодо умов, за яких Москва може визнати республіки", уточнив він.

Чим це обернеться для України та Мінських домовленостей

Аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Марія Золкіна вважає, що це рішення Держдуми може нести в собі загрозу наступу РФ з території так званих "Л/ДНР".

"Агресія з окупованого Донбасу (з весни минулого року вважаю найбільш вірогідним сценарієм). Починають так звані 1-й і 2-й армійські корпуси "Л/ДНР", а далі включається Росія офіційно на підставі однієї з двох причин: 1) захист російських громадян згідно з російським законодавством; 2) Путін підписує офіційне визнання "Л/ДНР" (чим він трохи може поторгуватися із Заходом зараз, після офіційного звернення до нього Держдуми, а може одразу визнати), а тоді ці "незалежні держави" звертаються по оборонну допомогу. Найбільш вірогідний сценарій", - написала на своїй сторінці у Facebook експертка.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва і представник України у політичній підгрупі ТКГ Олександр Мережко у коментарі ТСН.ua також поділяє таку думку та говорить, що маючи це рішення Держдуми, "Путін має пропагандистський привід для того, щоб у будь-який момент ввести російські війська під приводом захисту "російських громадян" на Донбасі".

Щодо Мінська і мирного врегулювання він зазначив, що якщо Путін визнає "Л/ДНР", то наші західні партнери будуть змушені відкрито визнати, що Росія вийшла з Мінських домовленостей.

"Зрозуміло, що у Росії питання визнання інших держав - це прерогатива президента. І наразі невідомо, як саме Путін зреагує на звернення Держдуми. Він досить добре розуміє, які наслідки для Росії потягне за собою визнання, і йому це не дуже вигідно. Річ у тому, що якщо Путін визнає "Л/ДНР", то наші західні партнери, зокрема Франція і Німеччина, будуть змушені відкрито визнати, що Росія вийшла з Мінських домовленостей, і будуть думати, як реагувати на це, чи треба впроваджувати нові санкції проти Росії як порушника цих домовленостей. Разом з тим ми розуміємо, що рішення Держдуми не є випадковим і не могло мати місце без вказівки Путіна. Чому йому це було потрібно? Дуже цікаве питання", - говорить Мережко.

Він додає, що на найближчому засіданні ТКГ на початку березня обов’язково треба буде порушити питання про рішення Держдуми РФ щодо визнання так званих "ДНР" і "ЛНР", оскільки це конкретний серйозний крок Росії на шляху до повного виходу з Мінського переговорного процесу.

Нагадаємо, у січні 2022 року у Держдумі Росії фракція комуністів зареєструвала проєкт звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна повідомила міжнародних партнерів, що можливе визнання Росією окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.