Визнання "ДНР" і "ЛНР" Росією: Держдума підтримала звернення до Путіна

Визнання "ДНР" і "ЛНР" Росією: Держдума підтримала звернення до Путіна

Рішення підтримав 351 депутат.

Депутати Держдуми більшість голосів підтримали звернення до президента РФ про визнання "ДНР" і "ЛНР" незалежними.

Рішення ухвалили під час пленарного засідання парламенту.

Рішення підтримав 351 депутат. Висловилися проти - 16 депутатів. Утримався лише один. Зазначається, що Держдума негайно підпише документ та направить Путіну звернення.

Депутати вважають "обґрунтованим та морально виправданим" визнання самопроголошених "Л / ЛДН". Крім того, у тексті звернення окупаційну владу "республік" назвали "легітимною".

Слід зауважити, що Міністерстві закордонних справ Україні цей проєкт розцінюють як вихід РФ із Мінських угод.

Нагадаємо, до Держдуми Росії надійшло законопроєкти щодо визнання тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей як незалежних республік. Документів зареєстрували два. Перший, у разі ухвалення, передбачає одразу направити його на підпис Володимиру Путіну. Другий - матиме ухвалення декількох відомств, а у разі погодження за нього мають знову голосувати російські депутати.

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