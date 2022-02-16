Церковне свято 17 лютого: день пам’яті Миколи Студита

17 лютого в православному календарі — день пам’яті Миколи Студита.

Яке 17 лютого церковне свято

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17 лютого християни вшановують пам’ять преподобного Миколи, ігумена Студійського. Жив він в IX столітті. З дитинства перебував у рідного дядька в Константинополі, та був ченцем Студійського монастиря. Коли він закінчив монастирське училище, то відразу прийняв постриг, а вже через кілька років отримав і духовний сан.

В період з 813 до 820 року (коли були жорстокі гоніння за християнами) Микола Студит часто потрапляв під арешт. Над ним знущалися, його били і катували за віру. Коли до влади прийшла мати майбутнього царя Феодора, преподобного випустили з в’язниці. Відразу він повертається в Студійський монастир і там стає настоятелем.

На жаль 856 року до влади приходить Варда, який знову починає гоніння за християнами. Цілих сім років Микола поневіряється, щоб не потрапити до в’язниці. Проте, його знову заарештовують. Відпускають на волю тільки 866 року, коли влада змінюється. Микола повертається до свого посту в монастирі.

За самовідданість і відкрите сповідання віри Господь наділив преподобного вмінням зцілювати хвороби. Помер 868 року, але його мощі продовжували творити чудеса і зцілювати немічних.

Народні традиції на 17 лютого

В народі день вшанування пам’яті Миколи Студійського (17 лютого) отримав назву “Миколи Студита”. Це пояснюється тим, що цього дня часто стоять дуже сильні морози. Існували навіть приказки: “Студений день — знову шубу одягни” або “На Студеного Миколу снігу навалить гору”. А ще на Київській Русі існувала ще одна назва “Вовчий сват”. 17 лютого в лісі починаються так звані “звірячі весілля”, а тому не варто виходити на полювання.

17 лютого обов’язково молилися преподобному Миколі, щоб той зцілив від різних хвороб.

17 лютого на землю опустився густий туман, чекайте відлиги і сильного снігопаду найближчі дні / Pexels

Народні прикмети 17 лютого

Якщо 17 лютого гілки ялини додолу похилилися, чекайте хуртовини.

Листяний ліс почорнів, буде вітряно.

17 лютого на землю опустився густий туман, чекайте відлиги і сильного снігопаду найближчі дні.

В ніч на 17 лютого місяць червоний, значить вдень буде сильний і поривчастий вітер.

Що не можна робити 17 лютого