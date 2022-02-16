Курс долара і євро на 17 лютого

Курс долара і євро на 17 лютого

Вартість долара - 28,1 грн, євро - 31,9 грн.

У четвер, 17 лютого, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 17 лютого 2022 року:

Долар США – 28,09 грн (мінус 15 коп.).

Євро – 31,93 грн (мінус 9 коп.).

Антирекорди гривні в офіційних курсах валют НБУ за всі роки:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

Курси валют у банках та обмінниках 16 лютого 2022 року:

Долар США – 28,05/28,35 грн.

Євро – 31,80/32,25 грн.

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