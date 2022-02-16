Курс долара і євро на 17 лютого

Вартість долара - 28,1 грн, євро - 31,9 грн.
У четвер, 17 лютого, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 17 лютого 2022 року:
- Долар США – 28,09 грн (мінус 15 коп.).
- Євро – 31,93 грн (мінус 9 коп.).
Антирекорди гривні в офіційних курсах валют НБУ за всі роки:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
Курси валют у банках та обмінниках 16 лютого 2022 року:
- Долар США – 28,05/28,35 грн.
- Євро – 31,80/32,25 грн.
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