Надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги: Європарламент підтримав голосування

Очікується, що саме рішення проголосують на голосуванні в середу.
Європейський парламент підтримав голосування щодо надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро за прискореною процедурою.
Результат голосування було оголошено у вівторок на початку засідання, пише "Інтерфакс-Україна".
"Макрофінансова допомога Україні – ухвалено", - оголосили у парламенті. Водночас кількості голосів не було названо.
Безпосереднє голосування відбулося у понеділок.
Очікується, що саме рішення проголосують на голосуванні в середу.
У разі позитивного голосування далі макрофінансову допомогу має схвалити Рада ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі.
Нагадаємо:
Уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії на суму до мільярда доларів, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі дестабілізаційної поведінки Росії.
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