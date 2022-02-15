Надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги: Європарламент підтримав голосування

Очікується, що саме рішення проголосують на голосуванні в середу.

Європейський парламент підтримав голосування щодо надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро за прискореною процедурою.

Результат голосування було оголошено у вівторок на початку засідання, пише "Інтерфакс-Україна".

"Макрофінансова допомога Україні – ухвалено", - оголосили у парламенті. Водночас кількості голосів не було названо.

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Безпосереднє голосування відбулося у понеділок.

Очікується, що саме рішення проголосують на голосуванні в середу.

У разі позитивного голосування далі макрофінансову допомогу має схвалити Рада ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі.

Нагадаємо:

Уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії на суму до мільярда доларів, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі дестабілізаційної поведінки Росії.

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