Рада ЄС підтримала надання Україні 1,2 млрд євро екстреної макрофінансової допомоги

Ця екстрена макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься з двох виплат.

Посли ЄС 11 лютого підтримали пропозицію Комісії надати Україні 1,2 млрд євро додаткової макрофінансової допомоги, аби зміцнити економіку нашої держави.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

" Це означає, що пропозицію можуть швидко розглянути в Європейському парламенті. Виділені кошти планується використати для швидкої підтримки в ситуації гострої кризи та зміцнення стійкості України", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють в пресслужбі ЄС, ця екстрена макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься з двох виплат:

Видача першого траншу, за умови політичної передумови та задовільного виконання програми МВФ, відбудеться швидко після схвалення цієї пропозиції, після набуття чинності Меморандуму про взаєморозуміння (МВ) щодо конкретних заходів структурної політики, щоб буде узгоджено між Європейською комісією від імені ЄС та України.

Видача другого траншу буде пов’язана з безперервним задовільним виконанням як програми МВФ, так і заходів політики, узгоджених у Меморандумі про взаєморозуміння.

"ЄС підтримує Україну також економічно. Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени готові надати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Я радий повідомити, що сьогодні (11 лютого — ред.) ми вирішили підтримати пропозицію Комісії, щоб фінансова допомога могла надійти в Україну без зволікань”, - прокоментував рішення послів ЄС міністр економіки Франції Бруно Ле Мер.

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