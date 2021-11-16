Яскрава та сексуальна колекція Chanel сезону весна-літо 2022

Літній сезон обіцяє бути гарячим.

Колекція Chanel прет-а-порте сезону весна-літо 2022 вражає розмаїттям тем і яскравих деталей.

Колір та принти

Колекція Chanel прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Можна виділити кілька дуже ефектних ліній. Чорно-біла тема вийшла особливо сексуальною. Чорно-білі купальники та кроп-топи з штанами мають дуже ефектний вигляд. Також варто відзначити чорно-золоті образи колекції.

Колекція Chanel прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Лінія в пастельних тонах стриманіша, але від цього не менш цікава.

Колекція Chanel прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Особливо ефектний вигляд мають речі у кольорову вузьку смужку.

Колекція Chanel прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже романтичний вигляд мають речі з принтом у вигляді крила метелика.

Фактури та тканини

Колекція Chanel прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Слід зазначити розмаїття блиску і сяйва, що не зовсім типово для бренду. Зверніть увагу, скільки тканин з паєтками та лакової шкіри, золотистого трикотажу та перлинних сіток.

Колекція Chanel прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Поряд із цими тканинами використовується напівпрозорий шифон і тканини, зшиті із квадратних шматочків зістареного деніму та твіду.

Колекція Chanel прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже ефектний трикотаж.

Фасони та силуети

Колекція Chanel прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Кроптопи, мінісукні, короткі спідниці, шорти і сарафани з глибоким декольте або американською проймою складають основу колекції.

Аксесуари та деталі

Колекція Chanel прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже багато цікавих деталей. Особливо гарні прикраси. Досить традиційні для бренду ланцюги, кулони, пояси та браслети красиво доповнюють образи.

Колекція Chanel прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Взуття і сумки, звичайно, теж цікаві. Зверніть увагу на сумки яскравих кольорів — вони точно прикрасять теплий сезон.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання