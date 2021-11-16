Яскрава та сексуальна колекція Chanel сезону весна-літо 2022

Літній сезон обіцяє бути гарячим.
Колекція Chanel прет-а-порте сезону весна-літо 2022 вражає розмаїттям тем і яскравих деталей.
Колір та принти
Можна виділити кілька дуже ефектних ліній. Чорно-біла тема вийшла особливо сексуальною. Чорно-білі купальники та кроп-топи з штанами мають дуже ефектний вигляд. Також варто відзначити чорно-золоті образи колекції.
Лінія в пастельних тонах стриманіша, але від цього не менш цікава.
Особливо ефектний вигляд мають речі у кольорову вузьку смужку.
Дуже романтичний вигляд мають речі з принтом у вигляді крила метелика.
Фактури та тканини
Слід зазначити розмаїття блиску і сяйва, що не зовсім типово для бренду. Зверніть увагу, скільки тканин з паєтками та лакової шкіри, золотистого трикотажу та перлинних сіток.
Поряд із цими тканинами використовується напівпрозорий шифон і тканини, зшиті із квадратних шматочків зістареного деніму та твіду.
Дуже ефектний трикотаж.
Фасони та силуети
Кроптопи, мінісукні, короткі спідниці, шорти і сарафани з глибоким декольте або американською проймою складають основу колекції.
Аксесуари та деталі
Дуже багато цікавих деталей. Особливо гарні прикраси. Досить традиційні для бренду ланцюги, кулони, пояси та браслети красиво доповнюють образи.
Взуття і сумки, звичайно, теж цікаві. Зверніть увагу на сумки яскравих кольорів — вони точно прикрасять теплий сезон.
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