Найбільший банк США "поставив хрест" на російському рублі

Російський рубль падає через загострення ситуації на українському кордоні та зростання загрози нападу РФ на Україну.

Американський інвестиційний банк JPMorgan закрив усі свої довгі позиції в рублі зі збитком. Це пов'язують з "надмірно високою геополітичною невизначеністю".

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані МосБіржі та індекс РТС.

"Ми не можемо з високою впевненістю відкидати негативні сценарії. Отже, наші рекомендації стали неспроможними, – зауважують аналітики банку в дослідницькій записці.

Зазначається, російський рубль падає через загострення ситуації на українському кордоні та зростання загрози нападу Росії на Україну. У разі вторгненняя Росії Захід погрожує санкціями із "серйозними економічними наслідками" для РФ.

Натомість у Росії запевняють, що у країни немає проблем з економікою. Чиновники говорять, що фінанси країни стабільні, а економічні основи "міцні".

До слова, станом на 12:25 за Києвом 1 долар коштував більше ніж 78 російських рублів.

Зауважимо, довга позиція (long position) – одна з найпопулярніших торгових угод на фондовому ринку. До такого способу торгівлі інвестори вдаються тоді, коли очікують на зростання котирувань.

Як раніше повідомляли, індекси російських фондових бірж невпинно падають. Так, вартість акцій провідних компаній Росії йде донизу: ВТБ – зниження на понад 7%, Сбербанк – мінус 6,5%, Газпром – мінус 7,5%, Яндекс – зниження майже на 6%. 24 січня 2022 року індекс РТС - основний індикатор фондового ринку Росії — впав більш ніж на 5%, а російський регулятор припинив купівлю валюти.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати війська до кордонів з Україною. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що поблизу кордонів України перебувають близько 109 тисяч російських військових і ще 10-11 тисяч так званого супроводу.

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