У Росії акції "локомотивів" економіки летять донизу, рубль суттєво просідає

Вартість рубля також падає: за один долар дають 78,62 руб.

Індекси російських фондових бірж невпинно падають на тлі заяв західних держав про вивезення дипломатичного персоналу з Києва, що може свідчити про високу вірогідність відновлення військової агресії РФ проти України.

Так, індекс РТС рухнув на понад 10% від моменту сьогоднішнього відкриття (1264 пункти). Мосбіржа падає на 8% (3172 пункти).

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Відтак, вартість акцій провідних компаній Росії йде донизу: ВТБ – зниження на понад 7%, Сбербанк – мінус 6,5%, Газпром – у мінус 7,5%, Яндекс – зниження майже на 6%.

За останні кілька годин рубль також просідає. За один долар дають 78,62 руб., за одне євро – 88,95 руб.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати війська до кордонів з Україною. Так супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів, на яких видно значне збільшення кількості російський військ.

Внаслідок цього, 23 січня 2022 року Державний департамент США ухвалив рішення про добровільний від’їзд державних службовців США з посольства у Києві і наказав їм виїхати через загрозу російських військових дій.

У Держдепартаменті США наголосили, що "рішення про санкціонований/обов'язковий від'їзд жодним чином не вплине їхню відданість пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї".

Своєю чергою, в українському МЗС назвали таке рішення американської сторони "передчасним" і вважають його "проявом надмірної перестороги".

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