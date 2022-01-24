У Херсонській області вдарять морози і випаде сніг: синоптики попередили про негоду

Очікується сніг з хуртовиною і мороз.
На території Херсонської області очікується сильний сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігових заметів та ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Херсонської обласної державної адміністрації.
У повідомленні йдеться, що у всіх напрямках області відсутнє обмеження руху. Для очищення доріг в області задіяні 37 машин та 56 працівників.
За даними Укргідрометцентру, сьогодні у Херсонській області очікується зниження температури. Зокрема, вдень температура повітря від -3 до -5. Вночі до -7 морозу.
Раніше стало відомо, що від початку тижня до України прийде похолодання.
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