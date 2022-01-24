В Херсонской области ударят морозы и выпадет снег: синоптики предупредили о непогоде

Ожидается снег с метелью и морозом.
На территории Херсонской области ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, образование снежных заносов и гололедица.
Об этом говорится на сайте Херсонской облгосадминистрации.
В сообщении говорится, что по всем направлениям области отсутствует ограничение движения. Для очистки дорог в области задействовано 37 машин и 56 работников.
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Херсонской области ожидается понижение температуры. Днем температура воздуха от -3 до -5. Ночью до -7 мороза.
Ранее стало известно, что с начала недели в Украину придет похолодание.
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