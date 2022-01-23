В Украину надвигаются крепкие морозы

Самой холодной на этой неделе будет ночь на среду.
Порывистый ветер, не стихающий уже вторую неделю, будет особенно резко ощущаться в Украине на следующей неделе – в паре с мощными морозами до 18 градусов.
Об этом 23 января говорится в сюжете ТСН.Тижня.
С понедельника, 24 января, дневные отметки опустятся до 8 градусов мороза на Западе, до 6 градусов ниже нуля – на севере, в центре и востоке. На юге до – 3 градусов мороза еще и с обильным снегом.
А вот ночные морозы будут более суровыми. До 5 градусов мороза в Приморье и до 18 ниже нуля в западных областях. Арктическая волна пройдет по полосе от Ужгорода до Харькова. Пик холодов ожидается в ночь на среду. А дальше температура резко упадет до минус 7 градусов.
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