В Украину надвигаются крепкие морозы

Самой холодной на этой неделе будет ночь на среду.

Порывистый ветер, не стихающий уже вторую неделю, будет особенно резко ощущаться в Украине на следующей неделе – в паре с мощными морозами до 18 градусов.

Об этом 23 января говорится в сюжете ТСН.Тижня.

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С понедельника, 24 января, дневные отметки опустятся до 8 градусов мороза на Западе, до 6 градусов ниже нуля – на севере, в центре и востоке. На юге до – 3 градусов мороза еще и с обильным снегом.

А вот ночные морозы будут более суровыми. До 5 градусов мороза в Приморье и до 18 ниже нуля в западных областях. Арктическая волна пройдет по полосе от Ужгорода до Харькова. Пик холодов ожидается в ночь на среду. А дальше температура резко упадет до минус 7 градусов.

Метеозависимость: по стране пройдет арктическая волна – температурные отметки опустятся до -18 ночью

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