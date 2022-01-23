До України насуваються міцні морози

Найхолоднішою цього тижня буде ніч проти середи.

Рвучкий вітер, що не стихає вже другий тиждень, особливо різко відчуватиметься в Україні прийдешнього тижня – у парі із потужними морозами до 18 градусів.

Про це 23 січня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

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Від понеділка, 24 січня, денні позначки опустяться до 8 градусів морозу на Заході, до 6 градусів нижче нуля - на півночі, у центрі та сході. На півдні до - 3 градусів морозу ще й з рясним снігом.

А от нічні морози будуть суворішими. Від 5 градусів морозу у Примор'ї, і до 18 нижче нуля в західних областях. Арктична хвиля пройде смугою від Ужгорода до Харкова. Пік холодів очікується у ніч проти середи. А далі температура різко спаде до мінус 7 градусів.

Метеозалежність: країною пройде арктична хвиля – температурні позначки опустяться до -18 вночі

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