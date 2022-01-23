"Москва — не ворог": прем'єр Баварії розкритикував антиросійські санкції

Зедер вважає, що санкції перш за все шкодять країнам, які їх вводять.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер відзначився скандальною заявою на захист Росії.

Про це інформує Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зедер назвав антиросійські санкції малоефективними. Політик вважає, що санкції перш за все шкодять країнам, які їх вводять.

"Нові санкції найчастіше шкодять нам самим. Наприклад, закриття газопроводу "Північний потік-2" чи припинення всіх поставок газу з Росії загалом вплинули б і на нашу країну. Навіть у розпал холодної війни енергетичний зв’язок між СРСР та Німеччиною не припинявся", — заявив Зедер.

Він вважає, що РФ є "складним партнером", а не ворогом Європи. За його словами, "Росія – не регіональна, а велика держава", тому потрібно підтримувати зв’язок з Москвою.

Політик також виступив проти вступу України до НАТО найближчим часом і проти поставок зброї Києву.

"Розширення НАТО на схід, зокрема вступ України ще довго не стоятиме на порядку денному", — переконаний німецький політик.

Зазначимо, що Маркус Зедер очолює партію Християнсько-соціальний союз, яка входила до правлячої коаліції Ангели Меркель. Його навіть називали потенційним кандидатом у канцлери, проте Зедер програв внутрішньопартійну боротьбу Арміну Лашету.

Раніше командувач Військово-морських сил Німеччини Кей-Ахім Шенбах заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України, і власне це відкрите територіальне питання не дасть змогу Україні стати членом НАТО. Це спровокувало міжнародний скандал.

МЗС України в своїй заяві вимагало пояснень і публічного спростування з боку німецького уряду заяви. А потім через скандальні заяви Шенбаха МЗС України викликало на розмову пані посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен.

У Міноборони Німеччини заявили, що слова Шенбаха не мають нічого спільного з офіційною позицією відомства.

Згодом стало відомо, що командувач ВМС Німеччини після спровокованого дипломатичного скандалу щодо України подав у відставку.