Американські переговори: чи можлива велика війна Росії проти України

Київ відвідали держсекретар США та керівник ЦРУ.

Головне питання тижня - чи вдалося зупинити можливу війну і напад Росії на Україну. Президент Володимир Зеленський закликає ЗМІ не посилювати тривогу.

Але от міняє різко свої плани головний американський дипломат Ентоні Блінкен, який терміново летить до Європи... Переговори у Києві, Берліні і Женеві... Яка інформація змусила так швидко реагувати його, а перед тим - негласно відвідати Київ і главу американської розвідки? Які нові карти лягли на стіл? Про це 23 січня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Про незаплановане європейське турне головного американського дипломата стало відомо буквально напередодні його відльоту до Києва. Навіщо, ламаючи усі свої плани, Ентоні Блінкен летить за океан? Будь-яку інформацію можна передати закритими каналами. Поговорити - захищеною телефонною лінією. На тлі численних заяв американських посадовців про те, що російський наступ на Україну може розпочатися будь-якої миті, це виглядало вкрай тривожно.

Держсекретар США спускається трапом літака у ранковому Борисполі. Попереду в нього зустріч зі співробітниками американського посольства. Блінкен особисто говорить із підлеглими про евакуацію їхніх родин, якщо в Україні спалахне велика війна. Джерела ТСН у Держдепі стверджують - рішення вивозити родини дипломатів ще не остаточне. Але мати план на випадок російського вторгнення - їхній обов’язок. Особливо після важкого уроку, який американці отримали в Афганістані під час недавньої евакуації. І повторення екстремального виїзду не хочуть.

Офіційні зустрічі держсекретаря - із президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Публічні заяви про непохитну підтримку України і несприйняття шантажу Кремля - здається, тими самими словами звучать уже кілька місяців поспіль. Тож, для чого Блінкен прилетів до Києва?

Як відбулися дипломатичні візити Ентоні Блінкена та чого Кремль зажадав цього разу | Новини тижня

"Найкращий спосіб, у який дипломати можуть висловити підтримку іншим країнам, це візит. Це частина дуже напружених дипломатичних зусиль, щоб продемонструвати єдність, солідарність з Україною. Сам приїзд це також послання - Путіну: перше - Сполучені Штати продовжують неухильно підтримувати Україну. Друге - союзники єдині у цій підтримці. Третє - санкції, ціна, з якою Путін зіткнеться, якщо вторгнеться до України, буде дуже тяжкою. І це послання, які краще доносити особисто", - сказав колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Єдність антипутінської коаліції - наразі найслабше місце стримування Росії. На річній підсумковій пресконференції Джо Байдену дорікнули тим, що Америка та європейські партнери досі не визначились, що і коли запроваджувати. Але відповідь американського президента стала приводом для публічної реакції українського.

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"Все залежить від того, що вони зроблять. Одна річ, якщо це невелике вторгнення. І в цьому випадку ми сперечаємося, що робити, чого не робити. Але якщо вже вони зроблять те, на що здатні із силами, зібраними на кордоні, це буде катастрофою для Росії. Якщо вони далі вторгнуться в Україну, наші союзники та партнери готові завдати великих втрат і серйозної шкоди російській економіці", - сказав президент США Джо Байден.

Володимир Зеленський відреагував негайно та емоційно:

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої держави".

Речниця Білого дому терміново уточнила - Байден мав на увазі різні рівні агресії - адже у російському арсеналі, окрім зброї, є й кібератаки і різного роду парамілітарні провокації. Пізніше, і сам Байден, і Блінкен повторили, будь-який перетин кордону вважатимуть нападом.

"Ми завжди були послідовні: якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон і вчинятимуть нові акти агресії проти України, вони зустрінуть швидку, сувору і спільну відповідь Сполучених Штатів, наших партнерів та союзників", - запевнив держсекретар СШа Ентоні Блінкен.

Але треба визнати інтрига таки є - в адміністрації Байдена від самого початку було протистояння двох стратегій щодо допомоги Україні.

"На жаль, голоси тих в адміністрації Байдена, хто вважає, що Росія це не тільки загроза, але й партнер у стримуванні Китаю, вони натепер, на жаль, ще дуже потужні і впливають на підходи. Вони сповідують підхід не провокувати Росію, знайти певні компроміси, знайти підходи і змусити Росію до деескалації. Але щойно вони почали використовувати цей підхід, ситуація одразу погіршилася", - зазначила директорка центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

"Якщо ми повернемося у вересень-жовтень, зовнішня політика Байдена була сфокусована на Китаї. Вони сподівалися, що Росія сидітиме тихо, але Росія вирішила інакше. Вона створила цю кризу, вона штучна і існує лише тому, що Росія її створила", - переконаний колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Тепер голоси тих, хто підтримує умиротворення, а не відсіч Росії, хоч і не зникли, але стали значно тихішими. Байден підтримав крило, яке представляє Блінкен.

У пошуках єдності американський держсекретар перелітає до Берліна. Саме тут розташований рубильник, який може вимкнути російську газову зброю – "Північний потік-2". Але поки Німеччина не готова жертвувати економічним благополуччям і сподівається на копроміси. Кожна европейська країна зараз рахує свої збитки від можливих антиросійських санкцій, бо шкода від них не буває односторонньою. Зрештою їх остаточного переліку ще ніхто не оголошував.

Сам Байден уперше цього тижня обмовився - у разі нападу вони готові зробити так, що російські банки більше не провадитимуть операцій із доларами. А його речниця Джен Псакі теж уперше непрямо підтвердила - можливість відключення Росії від глобальної системи банківських переказів SWIFT.

Наразі США уже прямо збільшують Україні військову допомогу і дають дозвіл третім країнам передавати Києву зброю американського виробництва.

Остання і ключова зупинка Блінкена у Європі - Женева. Тут він домовився про - можливо останнє - перед точкою неповернення побачення із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Без зайвого оптимізму. Бо попередив заздалегідь - проривів від розмови не чекає.

"Ми теж не чекаємо на прориви. Ми чекаємо на відповіді на наші пропозиції. Пропозиції гранично конкретні і чекаємо на такі ж конкретні відповіді. Щоб жодна країна не зміцнювала свою безпеку за рахунок безпеки будь-якої іншої країни", - заявив Лавров.

Перелік вимог Росії змінюється частіше, аніж погода на Женевському озері. І одна абсурдніша за іншу. Спочатку Кремль хотів гарантій нерозширення НАТО, зокрема й на Україну. Потім почав вимагати від США розписки, що у разі голосування за вступ України до Альянсу, Вашингтон проголосує проти. І от нова фантазія - НАТО має згорнутися до кордонів 1997 року і вивести війська з Румунії та Болгарії. І тут навіть старі російські друзі болгари обурилися.

Збирати антипутінську коаліцію своїми нахабними і агресивними вимогами найкраще вдається самому Путіну. Але навіщо він це робить? Лінія російської дипломатії за останні два місяці має лише два очевидні фінали. Путін або хоче ізолювати Росію від цивілізованого світу - на кшталт Північної Кореї. Що сумнівно. Або шукає казус беллі - привід розпочати велику війну. І бачить її як вихід з глухого кута, в який загнав себе сам.

"Російська політика за останні 8 років - стратегічно не відповідає її цілям. Москва хоче повернути Україну до своєї орбіти, але своїми діями навпаки відштовхує, і скеровує в такі інституції як НАТО та Європейський Союз. І російська військова активність цього не змінить, вона лише поглиблює бажання України бути частиною Заходу. Це буде політичною помилкою. Але, на жаль, я налаштований дедалі песимістичніше - Росія може зробити цю помилку", - каже експосол США в Україні Стівен Пайфер.

Останнє, чого зажадав Лавров від Блінкена у Женеві - письмових відповідей на їхні вимоги і пригрозив, що наслідки їхнього невиконання будуть серйозними. Байден відлетів у свою резиденцію в Кемп-Девіді, де вихідними радитиметься із командою і таки надасть Путіну ше й письмову відповідь - повідомили у Білому домі. Усна - про те, що ані США, ані НАТО не сприймають російського шантажу, Москві не подобається. Але Блінкен припустив, що Байден із Путіним можуть знов поспілкуватися особисто.

Чому вони продовжують сідати за стіл переговорів? Про що домовляються за зачиненими дверима? Інформація, яка просочується з американського боку, Вашингтон намагається нав'язати Москві безпекову угоду. Ця ідея уперше публічно прозвучала минулого тижня із подачі "сріблястої лисиці" - так за колір волосся і хитру манеру ведення переговорів у дипломатичних колах називають заступницю Блінкена Венді Шерман.

"Простір для переговорів з Росією полягає в тому, де НАТО може розміщувати свої ракети. І де Росія - свої. Ми готові до такого обговорення. А також щодо того, як будувати довіру між Росією та НАТО - ідеться про взаємний нагляд за проведеннями військових навчань. Росія зараз говорить, що усі війська на українському кордоні лише задля проведення навчань. Тож вони зможуть пересвідчитися, що в нас немає намірів вторгатися в Росію. А ми знатимемо, чи є в них намір вторгатися в Україну", - сказав Тейлор.

Втім поки ніяких домовленостей не існує. Москва продовжує нарощувати сили для початку великої війни. Готовність Путіна далі говорити може бути лише обманним маневром. Тож Київ і Вашингтон свідомі - єдиною ознакою покращення ситуації буде відведення російських військ від українського кордону. Все інше - порожні слова.