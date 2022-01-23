"Челсі" переміг у лондонському дербі та перервав чотириматчеву серію без перемог в АПЛ

"Сині" обіграли суперників із "Тоттенгема".
В рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" на домашьному полі переграв "Тоттенгем" - 2:0.
Рахунок матчу на 47-й хвилині класним дальнім ударом відкрив Хакім Зійєх. Через кілька хвилин Тіаго Сілва подвоїв перевагу "синіх", замкнувши подачу Мейсона Маунта зі штрафного.
- Команда Томаса Тухеля перервала чотириматчеву серію без перемог у чемпіонаті. "Челсі" залишається на третьому місці, але скоротив відставання від "Манчестер" Сіті до 10 очок.
- "Тоттенгем" зазнав першої поразки в Прем'єр-лізі під керівництвом Антоніо Конте. "Шпори" перебувають на сьомій позиції, але мають два матчі в запасі.
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