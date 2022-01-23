Понеділок буде морозним: прогноз погоди в Україні на 24 січня

Понеділок буде морозним: прогноз погоди в Україні на 24 січня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

Понеділок, 24 січня, в Україні буде морозним, особливо холод відчуватиметься вночі.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у західних, вдень і в південно-східних, східних та центральних областях очікується невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 4-9° морозу. В Карпатах вночі та вдень 12-17° морозу.

У Києві 24 січня буде без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 6-8° морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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