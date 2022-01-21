Канада надасть Україні до 120 млн доларів кредиту для протистояння Росії

Канада надасть Україні до 120 млн доларів кредиту для протистояння Росії

Прем'єр-міністр Канади наголосив, що вони продовжують вивчати інші варіанти надання фінансової та іншої підтримки Україні.

Канада надасть Україні кредит у розмірі до 120 млн доларів на тлі численних спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це у п'ятницю заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише Globalnews.

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"Росія прагне дестабілізувати Україну, в тому числі й економічно. Цей кредит допоможе підтримати економічну стійкість України", — зазначив Трюдо.

Крім того, прем'єр-міністр Канади наголосив, що вони продовжують вивчати інші варіанти надання фінансової та іншої підтримки Україні.

Повідомляється, що Канада також запропонувала надати грант на технічну допомогу в розмірі до 6 млн доларів США для підтримки реалізації кредиту. Представники України та Канади зустрінуться найближчим часом, аби обговорити умови кредиту та терміни його реалізації.

"Ми завжди були другом України, ми завжди будемо поруч із необхідною підтримкою", — додав Трюдо.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою привітав рішення Канади виділити 120 млн доларів на допомогу Україні.

"Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами", - написав глава держави у Twitter.

Нагадаємо, Канада перекинула до України невеликий контингент бійців спецназу на тлі зростання напруженості між військовим альянсом НАТО та Росією.

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