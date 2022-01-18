Канада перекинула до України спецназ на тлі загрози вторгнення РФ - ЗМІ

Канада перекинула до України спецназ на тлі загрози вторгнення РФ - ЗМІ

За даними видання, канадський полк спецпризначення вирушив до України приблизно 9 січня. Навчань він не проводить.

Канада перекинула до України невеликий контингент бійців спецназу на тлі зростання напруженості між військовим альянсом НАТО та Росією.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Global News.

Зазначається, що розгортання канадського полку спецпризначення відбулося через те, що дипломатичні переговори, спрямовані на запобігання вторгнення до України, зайшли в глухий кут, тоді як на її кордоні залишаються близько 100 тисяч російських військовослужбовців.

За даними видання, присутність канадського спецназу є "частиною спроб союзників з НАТО стримати російську агресію в Україні та визначити способи надання допомоги українському уряду".

"Перед підрозділом також було поставлено завдання допомогти розробити плани евакуації канадського дипломатичного персоналу у разі повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Водночас в уряді та збройних силах Канади відмовилися офіційно підтвердити присутність своїх сил спецпризначення в Україні.

Втім, речниця канадського командування спеціальних операцій Ембер Біно вказала, що воно "є частиною більш широких зусиль Збройних сил щодо підтримки сил безпеки України".

Вона підкреслила, що канадські спецназівці проводять навчання, а також "інструкторський та лідерський досвід" для українських колег від 2020 року, однак, за даними видання, останній контингент спецназу, який вирушив до України приблизно 9 січня, не проводить навчання.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі приїде до України. Жолі, зокрема, відвідає канадські війська, дислоковані в Україні для підтримки місцевих бійців.

12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО, під час якого обговорювали питання безпеки на тлі нарощування військової присутності РФ біля кордонів України. За підсумками зустрічі НАТО відкинуло ультиматум Кремля щодо українських перспектив в Альянсі, заявивши, що компромісів не буде.

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