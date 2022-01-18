Ексдружина Дзідзьо у купальнику показала, як тренує своє тіло

Ексдружина Дзідзьо у купальнику показала, як тренує своє тіло

Зірка й на відпочинку займається спортом.

Співачка SLAVIA, ексдружина артиста Дзідзьо, після насичених трудових буднів полетіла відпочивати на Кубу.

Втім, виконавиця відпочиває лише від роботи, спортом Славія займається й у відпустці. Так, у своєму Instagram знаменитість показала, як вона тренує своє тіло.

Слава у готельному номері качала стегна з еспандером. Співачка одягла червоний суцільний купальник та показала спортивні вправи.

SLAVIA у купальнику / instagram.com/slavia_official

До речі, Слава наголосила, що під час відпустки таки трішки й від спорту відпочиває. Так, вона не ходить до спортзалу, а лише виконує нескладні вправи в кімнаті.

"На відпочинку лише в номері прес і стегна з еспандером", - поділилася зірка.

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