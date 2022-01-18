Экс-жена Дзидзьо в купальнике показала, как тренирует свое тело

Экс-жена Дзидзьо в купальнике показала, как тренирует свое тело

Звезда и во время отдыха занимается спортом.

Певица SLAVIA, экс-жена артиста Дзидзьо, после насыщенных трудовых будней улетела отдыхать на Кубу.

Впрочем, исполнительница отдыхает только от работы, спортом Славия занимается и в отпуске. В своем Instagram знаменитость показала, как она тренирует свое тело.

Слава в гостиничном номере качала бедра с эспандером. Певица надела красный сплошной купальник и показала спортивные упражнения.

SLAVIA в купальнике / instagram.com/slavia_official

Кстати, Слава подчеркнула, что во время отпуска немного и от спорта отдыхает. Она не ходит в спортзал, а только выполняет несложные упражнения в комнате.

"Во время отдыха только в номере пресс и бедра с эспандером", – поделилась звезда.

Читайте также: