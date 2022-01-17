Надя Дорофеева сфотографировалась с полностью обнаженным Дантесом

Дантес также показал похожее фото 2017 года.

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес поделился пикантным фото.

В сториз на своей странице в Instagram артист опубликовал фотографию, на которой позировал полностью обнаженным. Снимок сделала Надя во время их отдыха в Мексике.

Кроме этого, ведущий показал похожее фото, которое было сделано в 2017 году. На нем он также предстал полностью обнаженным.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

"Так было в 2017 году, а так стало в 2022", — поделился Дантес.

Впрочем, позже Instagram удалил откровенные фото певца.

"Instagram удалил мой пост и снимок. А что же такое? Что произошло? Кто-то пожаловался? Кому-то что-то не понравилось? Жалуйтесь лучше на мамочек в декрете, которые свою грудь публикуют. Дураки, что ли?" – эмоционально отреагировал певец.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

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