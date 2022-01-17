Массовый убийца Брейвик просит о досрочном освобождении

Норвежский террорист уверяет, что больше не представляет угрозы для общества.
Во вторник, 18 января, ультраправый террорист Андерс Брейвик, повлекший смерть 77 человек в Норвегии и отбывший за свое преступление 10 лет в тюрьме, обратится в суд с просьбой о досрочном освобождении.
Об этом сообщает местное издание VG.
После терактов в столице Норвегии Осло и на острове Утойя, которые Брейвик совершил 22 июля 2011 года, его приговорили к 21 году лишения свободы. После 10 лет заключения террорист получил право просить о досрочном освобождении, которым он и воспользовался.
В прокуратуре возражают против того, чтобы Брейвик вышел на свободу, поэтому его дальнейшую судьбу будет решать суд. Во вторник, 18 января, он произнесет речь, в которой попытается убедить в том, что не является больше опасным для общества.
Судебный процесс состоится в тюрьме Скиен, в которой Андрес Брейвик находится с 2013 года, изолированный в отдельной камере, почти полностью оторванный от контактов с посторонними лицами.
Адвокат Брейвика Ойстейн Сторрвик не сообщил, как его клиент представляет жизнь на свободе.
Напомним, в октябре 2021 года в Норвегии произошел еще один теракт — вооруженный луком и стрелами мужчина расстрелял прохожих, убив пятерых человек и ранив еще двоих.
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