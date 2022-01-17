Индонезия переносит столицу из Джакарты: как будет называться город

Индонезия переносит столицу из Джакарты: как будет называться город

Название Нусантара уже было одобрено и утверждено президентом страны.

Власти Индонезии до 2024 года планируют перенести столицу из Джакарты на восток острова Калимантан. Новая столица будет называться Нусантара.

Об этом сообщает CNA.

С индонезийского "Нусантара" переводится как "архипелаг". Название уже было одобрено и утверждено президентом страны.

"Причина (выбора этого названия — ред.) состоит в том, что Нусантра — давно известное слово. Оно узнаваемо во всем мире, просто и говорит о нашем архипелаге — Республике Индонезия", — заявил министр планирования национального развития Индонезии Сухарсо Моноарфа.

По его словам, всего было около 80 вариантов наименований для новой столицы страны. Они разрабатывались вместе с историками и лингвистами. В частности, рассматривались варианты Негара Джая (славная страна), Нусантара Джая (славный архипелаг) и Нуса Карья (творение родины).

Пока не решено, будет ли новая столица целым регионом или городом. Сейчас Джакарта считается не городом, а провинцией со статусом столицы.

Напомним, что впервые правительство Индонезии заявило о планах переноса столицы в 2019 году. Это связано с проблемами нынешней столицы Джакарты. Кроме перенаселения город постепенно уходит под воду примерно на 15 сантиметров в год.

Перенос столицы поможет "разгрузить" Джакарту и даст толчок развитию острова Калимантан и восточной части Индонезии. Сейчас большая часть экономической деятельности страны сосредоточена на Яве, где расположена столица.

Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой более 7 баллов.

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