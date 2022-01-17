Індонезія переносить столицю з Джакарти: як називатиметься місто

Індонезія переносить столицю з Джакарти: як називатиметься місто

Назва Нусантара вже була схвалена та затверджена президентом країни.

Влада Індонезії до 2024 року планує перенести столицю з Джакарти на схід острова Калімантан. Нова столиця називатиметься Нусантара.

Про це повідомляє CNA.

З індонезійської "Нусантара" перекладається як "архіпелаг". Назва вже була схвалена та затверджена президентом країни.

"Причина (вибору цієї назви — ред.) полягає у тому, що Нусантра — давно відоме слово. Воно впізнаване в усьому світі, просте та говорить про наш архіпелаг — Республіку Індонезія", — заявив міністр планування національного розвитку Індонезії Сухарсо Моноарфа.

За його словами, всього було близько 80 варіантів назв для нової столиці країни. Вони розроблялися спільно з істориками та лінгвістами. Зокрема, розглядалися варіанти Негара Джая (славетна країна), Нусантара Джая (славетний архіпелаг) і Нуса Карья (творіння батьківщини).

Ще не вирішено, чи буде нова столиця цілим регіоном чи містом. Наразі Джакарта вважається не містом, а провінцією зі статусом столиці.

Нагадаємо, що вперше уряд Індонезії заявив про плани перенесення столиці у 2019 році. Це пов’язано з проблемами нинішньої столиці Джакарти. Крім перенаселення, місто поступово йде під воду приблизно на 15 сантиметрів на рік.

Перенесення столиці допоможе "розвантажити" Джакарту і дасть поштовх розвитку острову Калімантан і східної частини Індонезії. Зараз більша частина економічної діяльності країни зосереджена на Яві, де розташована нинішня столиця.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії стався землетрус магнітудою понад 7 балів.

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