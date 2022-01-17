Ірена Карпа топлес показалася в обіймах коханого-француза

Письменниця зачарувала новими фото з чоловіком.

Українська музикантка та письменниця Ірена Карпа влаштувала чуттєву фотосесію зі своїм чоловіком.

На сторінці в Instagram знаменитість оприлюднила знімки, на яких позувала топлес в обіймах коханого-француза Людовика Требюше. Обранець зірки позував позаду, прикриваючи оголену кохану курткою.

Ірена Карпа з чоловіком / instagram.com/qarpa

"Інколи ми не підозрюємо, наскільки можемо бути вразливими. І скільки сили може бути в цій вразливості", – написала Карпа.

Ірена Карпа з чоловіком / instagram.com/qarpa

У відповідь юзери поділилися, що ці знімки схожі на кадри з європейського кіно.

Нагадаємо, Людовик Требюше став третім чоловіком Ірени. Інженер, який займається цифровим забезпеченням культурних та медійних структур та письменниця познайомилися на обіді зі спільними друзями. У шлюбі закохані три роки.

Читайте також: