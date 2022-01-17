Донька онкохворої Анастасії Заворотнюк про її стан: "Розбиває серце бачити її такою"

Анна вперше за тривалий час відповіла прихильникам зірки.

Дочка онкохворої акторки Анастасії Заворотнюк – Анна – розповіла про стан своєї мами.

В Instagram-stories фанати зірки серіалу "Моя прекрасна няня" поцікавилися, чи ліпше стало 50-річній артистці, яка вже понад два роки бореться з раком мозку. Дівчина вперше за тривалий час відповіла прихильникам, зазначивши, що бачити рідну людину у такому стані їй складно.

"Дивлячись з чим порівнювати, тримаємось як можемо, вона воїн, але хвороба справді страшна, розбиває серце бачити її такою", – написала Аня.

Анна Заворотнюк / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Зауважимо, не так давно друг Анастасії, режисер Анатолій Демидов розповів, який вигляд артистка зараз має. Так, він поділився, що Заворотнюк сильно погладшала, втратила волосся та пересувається на візку. Він додав, що дзеркало акторці намагаються не давати, аби її не засмучувати.

Нагадаємо, у середині вересня 2019 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Анастасія Заворотнюк потрапила до реанімації у вкрай важкому стані, у неї діагностували злоякісну пухлину головного мозку четвертої стадії.

Рідні артистки деякий час не коментували її стан, лише за місяць у спеціально створеному акаунті підтвердили, що зірка дійсно проходила курс лікування. Водночас спростували те, що вона перебувала в комі і була підключена до апарату штучної вентиляції легень. У травні 2020-го діагноз зірки — гліобластома, офіційно підтвердили.

Читайте також: