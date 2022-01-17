Дружина Сасанчина посварилася зі співаком: "Бачити не хочу"

Раніше дівчина розповідала, що захворіла.

Дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Іванна – поділилася з прихильниками своїми переживаннями.

До слова, дівчина захворіла. У неї висока температура. Втім, замість того, аби лікуватися, вона доглядає малу дитину.

"Температура 39, мала не хоче злазити з рук, через це не можу себе зцідити", - поскаржилася Іванна.

Роман Сасанчин посварився з дружиною / instagram.com/annavi_i

Ба більше, дівчина розповіла, що вони з Романом ще й посварилися, адже він не зміг приїхати додому, аби їй допомогти.

"Мій коханий чоловік не може додому приїхати. Ми з ним посварилися. Бачити не хочу", - розповіла дружина Сасанчина.

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