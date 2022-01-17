Жена Сасанчина поругалась с певцом: "Видеть не хочу"

Раньше девушка рассказывала, что заболела.

Жена победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – поделилась с поклонниками своими переживаниями.

К слову, девушка заболела. У нее высокая температура. Впрочем, вместо того, чтобы лечиться, она ухаживает за маленьким ребенком.

"Температура 39, малая не хочет слезать с рук, поэтому не могу себя сцедить", — пожаловалась Иванна.

Роман Сасанчин поссорился с женой / instagram.com/annavi_i

Более того, девушка рассказала, что они с Романом еще и поссорились, ведь он не смог приехать домой, чтобы ей помочь.

"Мой любимый мужчина не может домой приехать. Мы с ним поругались. Видеть не хочу", — рассказала супруга Сасанчина.

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