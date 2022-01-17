Николаевскую область будет штормить: когда разгуляется непогода

Синоптики предупредили о сильном ветре.

На территории Николаевской области 17 января и в течение суток 18 января синоптики прогнозируют северо-западный ветер в порывах до 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщил ведущий синоптик Николаевского гидрометеоцентра Роман Мурмило, пишет "Суспільне".

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По словам Романа Мурмило, по области объявлен первый (желтый) уровень опасности.

"Николаевской областью будет проходить холодный атмосферный фронт, поэтому в ночь на 18 января возможен снег и мокрый снег. Атмосферный фронт будет перемещаться с северо-запада на юго-восток, поэтому к утру осадки прекратятся, а пик порывов придется на 8:00 — 12:00. Сразу начнется вторжение холодной воздушной массы", — сказал Роман Мурмило.

Ночные температуры в ближайшие сутки будут достигать шести градусов мороза, днем будет около нуля — от двух мороза до трех градусов тепла.

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