Синоптики объявили штормовое предупреждение в Одесской области

Погодные условия испортятся.

В среду, 12 января, в Одессе и области похолодает. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

12 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 метров в секунду, порывы 15-20. Температура утром 7-9° мороза, днем 4-6° мороза.

Погода в Одесской области

12 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 метров в секунду, порывы 15-20. Температура утром 7-12°С, днем 2-7°С, на севере 10-12°С.

Погода в Украине: завтра мороз усилится во всех регионах

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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