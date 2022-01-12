Синоптики объявили штормовое предупреждение в Одесской области

Погодные условия испортятся.
В среду, 12 января, в Одессе и области похолодает. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
12 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 метров в секунду, порывы 15-20. Температура утром 7-9° мороза, днем 4-6° мороза.
Погода в Одесской области
12 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 метров в секунду, порывы 15-20. Температура утром 7-12°С, днем 2-7°С, на севере 10-12°С.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
Читайте также: