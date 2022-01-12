"Ковидная тысяча" от izibank: как получить больше Новости компаний

"Ковидная тысяча" от izibank: как получить больше Новости компаний

izibank присоединился к "єПідтримці" и предлагает приятный бонус своим клиентам, кторые уже вакцинировались от коронавируса и имеют сертификат в приложении Дія.

Пока таких банков, выплачивающих средства от государства, не так уж много. Помимо izibank, так называемую "ковидную тысячу" выплачивают monobank, Альфа-банк, А-Банк, Сбербанк, ПриватБанк и Укргазбанк.

Но у izibank есть одно приятное отличие: клиент банка на самом деле получает не 1000, а 1100 гривен – к государственной "тысячи" банк добавит еще 100 гривен. К тому же izibank перечисляет эти средства сразу после оформления виртуальной карты "єПідтримка". Еще один важный момент – дополнительные 100 гривен от izibank – реальные, а не виртуальные баллы или бонусы.

Как получить деньги? Нужно быть клиентом izibank, иметь сертификат о полной вакцинации, оформить заявку в "Дия" и открыть карточку "єПідтримка" в приложении izibank. Далее – легко потратить свои 1100 гривен.

Кстати, приложение izibank – одно из самых простых и удобных на рынке. Регистрация занимает буквально несколько минут. Необходимо сделать несколько шагов – загрузить фотографию документов, ИНН и активировать карту.

Кто может получить "ковидную тысячу"

Участником программы "єПідтримка" могут стать совершеннолетние украинцы, привитые двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия". Перечень услуг, на которые можно потратить деньги, четко регламентирован: железнодорожные и авиабилеты по Украине; билеты в кинотеатр, театр, музей, выставочный центр или концерт; абонемент в спортзал; товары в книжных магазинах.

На начало января почти 7 млн вакцинированных украинцев приняли участие в программе "єПідтримка, подав заявки на получение "ковидной тысячи".

В Минэкономики обещают, что в 2022 году украинские пенсионеры, получившие прививку двумя дозами вакцины, смогут потратить 1000 гривен от государства на приобретение лекарства. Кроме того, президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу разработать программу выплат 1000 гривен несовершеннолетним, которые вакцинировались от COVID-19.