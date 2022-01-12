"Ковідна тисяча" від izibank: як отримати більше 

izibank долучився до єПідтримки і пропонує приємний бонус своїм клієнтам, хто вже вакцинувався від коронавірусу і має сертифікат в застосунку Дія.

Наразі таких банків, що виплачують кошти від держави не так уже й багато. Крім izibank так звану "ковідну тисячу" виплачують monobank, Альфа-банк, А-Банк, Ощадбанк, ПриватБанк та Укргазбанк.

Проте, у izibank є одна приємна відмінність: клієнт банку насправді отримує не 1000, а 1100 гривень - до державної "тисячі" банк додає ще 100 гривень. До того ж izibank перераховує ці кошти одразу після оформлення віртуальної картки "еПідтримка". Варто зазначити, що не всі банки так роблять. Ще один важливий момент – додаткові 100 гривень від izibank - реальні, а не віртуальні бали чи бонуси, і витратити їх можна одразу після перерахування.

Як отримати гроші? Потрібно бути клієнтом izibank, мати сертифікат про повну вакцинацію, оформити заявку до "Дія" та відкрити картку "єПідтримка" в застосунку izibank. Далі – легко витратити свої 1100 гривень.

До речі, вже зараз 6,7 вакцинованих українців оформили єПідтримку і, згідно даних Дії, найбільше витрачають на книги, кіно, квитки.

izibank – легкий мобільний банк, мобільний застосунок зручний, а умови та тарифи вигідні. Реєстрація займає буквально кілька хвилин. Необхідно зробити лише кілька кроків – відповісти на пару питань, завантажити фото документів, ІПН та активувати карту.

Хто може отримати "ковідну тисячу"

Учасником програми "єПідтримка" можуть стати повнолітні українці, які щеплені двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат у мобільному додатку "Дія". Перелік послуг, на які можна витратити гроші, чітко регламентований: залізничні та авіаквитки по Україні; квитки у кінотеатр, театр, музей, виставковий центр чи концерт; абонемент у спортзал; товари у книгарнях.

На початок січня майже 7 млн вакцинованих українців взяли участь у програмі "єПідтримка", подавши заявки на отримання "ковідної тисячі".

У Мінекономіки обіцяють, що у 2022 році українські пенсіонери, які отримали щеплення двома дозами вакцини, зможуть витратити 1000 гривень від держави на придбання ліків. Крім того, президент Володимир Зеленський поставив уряду завдання розробити програму виплати 1000 гривень неповнолітнім, які вакцинувалися від COVID-19.