Синоптики оголосили штормове попередження в Одеській області

Погодні умови зіпсуються.
У середу, 12 січня, в Одесі та області похолодає. Синоптики оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
12 січня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 9-14 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура вранці 7-9° морозу, вдень 4-6° морозу.
Погода в Одеській області
12 січня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 9-14 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура вранці 7-12°С, вдень 2-7°С, на півночі 10-12°С.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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