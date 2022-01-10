В Одеській області оголосили штормове попередження

Синоптики прогнозують потенційно небезпечні погодні умови.

У понеділок, 10 січня, в Одесі та області оголосили штормове попередження.

Про це повідомив Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Зокрема, у місті очікується сильний туман, видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. Подекуди можлива ожеледиця. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі та вдень 3-5°С тепла.

Погода в Одеській області

У регіоні буде хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі та вдень 0-5°С тепла. На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів.

Штормове попередження в Україні: ожеледиця та обмежена видимість на дорогах через туман

Нагадаємо, в Україні напередодні різко погіршилася погода: сильний сніг пішов практично в усіх областях та в кількох регіонах паралізувало траси.

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