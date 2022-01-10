В Одесской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют потенциально опасные погодные условия.

В понедельник, 10 января, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В частности, в городе ожидается сильный туман, видимость на дорогах составит 200-500 метров. Кое-где возможен гололед. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем 3-5 °С тепла.

Погода в Одесской области

В регионе будет облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем 0-5 °С тепла. На дорогах области ночью и по утрам туман, видимость 200-500 метров.

Штормовое предупреждение в Украине: гололедица и ограниченная видимость на дорогах из-за тумана

Напомним, в Украине накануне резко ухудшилась погода: сильный снег пошел практически во всех областях и в нескольких регионах парализовало трассы.

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