В Одесской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют потенциально опасные погодные условия.

Сегодня, 2 января, в Одесской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15-17 метров в секунду.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

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В частности, в городе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.

Температура ночью и днем 1-3°С тепла. На автодорогах области местами гололедица.

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Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 2 января, температура воздуха поднимется до 6 градусов тепла днем.

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