Маричка Падалко показала, как ее дочь больно упала на пол

Маричка Падалко показала, как ее дочь больно упала на пол

Девочка очень увлеклась танцем.

Звезда канала 1+1 Маричка Падалко показала, как ее дочь Катя больно упала на пол.

К слову, ведущая опубликовала в сторис на своей странице в Instagram короткий ролик. На видео изображена дочь знаменитости – Катя. Девочка увлеченно танцует под песню из "Холодного сердца".

Дочь Марички Падалко упала на пол / instagram.com/marichkapadalko

Катя пыталась повторить одно движение главной героини мультфильма. Однако что-то пошло не так.

"Когда хотела в Новый год повторить "Холодное сердце". Но что-то пошло не так", — поделилась Падалко.

К слову, дочь Марички упала на пол. Судя по звуку, это было больно. Впрочем, ведущая заверила, что с Катей все хорошо.

Дочь Марички Падалко упала на пол / instagram.com/marichkapadalko

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