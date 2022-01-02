Маричка Падалко показала, как ее дочь больно упала на пол

Девочка очень увлеклась танцем.
Звезда канала 1+1 Маричка Падалко показала, как ее дочь Катя больно упала на пол.
К слову, ведущая опубликовала в сторис на своей странице в Instagram короткий ролик. На видео изображена дочь знаменитости – Катя. Девочка увлеченно танцует под песню из "Холодного сердца".
Катя пыталась повторить одно движение главной героини мультфильма. Однако что-то пошло не так.
"Когда хотела в Новый год повторить "Холодное сердце". Но что-то пошло не так", — поделилась Падалко.
К слову, дочь Марички упала на пол. Судя по звуку, это было больно. Впрочем, ведущая заверила, что с Катей все хорошо.
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