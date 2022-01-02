Марічка Падалко показала, як її донька боляче впала на підлогу

Марічка Падалко показала, як її донька боляче впала на підлогу

Дівчинка аж надто захопилася танцем.

Зірка каналу 1+1 Марічка Падалко показала, як її донечка Катруся боляче впала на підлогу.

До слова, ведуча опублікувала у сторіз на своїй сторінці в Instagram короткий ролик. На відео зображена донечка знаменитості – Катруся. Дівчинка захоплено танцює під пісню з "Крижаного серця".

Донька Марічки Падалко впала на підлогу / instagram.com/marichkapadalko

Катруся намагалася повторити один рух головної героїні мультфільму. Однак щось пішло не так.

"Коли хотіла в Новий рік повторити "Крижане серце". Але щось пішло не так", - поділилася Падалко.

До слова, донечка Марічки впала на підлогу. Судячи зі звуку, це було боляче. Втім, ведуча запевнила, що з Катрусею все гаразд.

Донька Марічки Падалко впала на підлогу / instagram.com/marichkapadalko

Читайте також: