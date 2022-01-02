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Альбина Джанабаева похвасталась крошечной дочерью-красавицей от Меладзе

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Альбина Джанабаева похвасталась крошечной дочерью-красавицей от Меладзе

Альбина Джанабаева / instagram.com/albinadzhanabaeva

Звезда поздравила фанатов с Новым годом.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" и жена артиста Валерия МеладзеАльбина Джанабаева – решила поздравить поклонников с новогодними праздниками.

К слову, звезда опубликовала в своем Instagram видео, где пожелала провести 2022 только с успехом и счастьем.

"Дорогие друзья, всех с 2022 годом! Всем мира, благополучия, счастья и процветания!" – поздравила фанатов Альбина.

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Впрочем, знаменитость позировала перед камерой не сама, а с крохотной дочерью-красавицей – Агатой. Джанабаева ее одела в красивую праздничную одежду и держала на руках. Маленькая доченька также поздравляла фанатов с Новым годом.

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