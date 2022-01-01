Жена Сасанчина рассказала, почему ей сделали кесарево сечение

Также Иванна рассекретила имя девочки.

Жена победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – недавно родила первенца.

Впрочем, у девушки были сложные роды. Врачи сделали ей кесарево сечение, чтобы не травмировать ребенка.

"Почему же делали кесарево? Потому что у меня схватки были очень сильно болезненными, а открытия не было вообще. А также было маловодие. Позже начал мучиться ребеночек. У нее начало подать сердцебиение, а потом резко подниматься. Были очень сильные прыжки. И это повторялось неоднократно. И чтобы не травмировать, ребенка решили сделать кесарево", — рассказала избранница Романа.

Жена Сасанчина / instagram.com/annavi_i

Иванна поделилась, что медики отлично сделали свое дело. Она говорит, что сейчас чувствует небольшую боль, впрочем, девушка убеждена, что скоро все будет хорошо.

"Я об этом совсем не жалею. Врачи сделали все идеально. Шов просто минимальный. Сейчас немного болит, но думаю день-два – и все будет хорошо", — поделилась Иванна.

Дочь Романа Сасанчина / instagram.com/annavi_i

Кстати, уже известно, как влюбленные назвала своего первенца. Они дали девочке редкое имя – Элизабет.

Читайте также: