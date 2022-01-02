День ангела 3 января: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители пяти имен.

День ангела – это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинами.

День ангела (именины) 3 января празднуют: Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна.

Мужские именины

Леонтий

В переводе с древнегреческого имени Леонтий означает "львиный". С детства Леонтий упрям, хотя у родителей с ними нет особых проблем. В общении довольно трудный, выбирая себе друзей, преследует определенную выгоду. Жадный, не лишенный карьеризма, к людям относится с высокомерием. Очень похож на мать. Осваивает самые разные профессии: столяра и врача, администратора и следователя, программиста и педагога, механика и артиста. Леонтий преуспевает у женщин и сам уделяет им повышенное внимание.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярно у евреев и первоначально звучало как Михаэль. В переводе означает "тот, кто как Бог". Михаил с малого возраста – дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Не склонен к злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил – ответственный и упорный работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни.

Читайте также: Имя Михаил и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Никита

Имя Никита происходит из греческого языка и в переводе означает "победитель". Характер Никиты активный и радостный. Он любит быть в шумных компаниях и чувствует себя там уютно. Активность часто толкает на поездки. Никита при наличии средств с удовольствием путешествует. Даже если денег немного, всегда найдет вариант пусть ненадолго и недалеко, но все же уехать. Легкий в общении и может быть душой компании.

Читайте также:

Петр

Петр – это имя греческого происхождения, и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр – это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени трудная, поскольку сам род Сергеев относит себя вплоть до этрусков, а то и троянцев. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей – "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивы. Их можно задеть даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поругаться и трудно ужиться.

Читайте также:

Женские именины

Ульяна

Считается, что имя Ульяна имеет общую этимологию с именами Юлия, Юлиана и происходит из древнеримского языка, впрочем значение несколько отличается и в переводе означает "принадлежность Юлию". Главными характеристиками Ульяны можно назвать ее честность и порядочность. Она с возрастом учится не портить отношения с окружением. Если в детстве она обязательно скажет негодяю о его низости, то с возрастом молча сделает выводы. Ульяна пытается никого не обидеть и прийти к взаимовыгодному решению в любой ситуации.

Читайте также: