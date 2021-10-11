Как Тиндер похитил у нас секс

Люди получили возможность заниматься сексом с кем угодно, когда угодно. Но сделало ли это их счастливее?

Приложения для дейтинга заполонили мир и призваны сделать нас радостнее, увереннее в себе, погрузившись в чарующий мир секса без обязательств. Почему же мы все чаще чувствуем себя разочарованными и одинокими?

Психолог, психотерапевт Зарина Давлетшина считает, что дейтинговые приложения лишают нас вероятности хорошего секса – несмотря на то, что они якобы предназначены для его поиска.

Дело в том, что мы не всегда осознаем свои потребности. А ведь они могут быть потребностями в любви, принятии, тактильном контакте. Например, в конце напряженного рабочего дня девушка закрывает ноутбук и начинает скроллить претендентов или претенденток на свидание.

Но что стоит за ее желанием пойти на свидание? Осознанное желание заняться сексом? Разумеется, нет. Скорее всего, она может хотеть, чтобы ее кто-то поддержал, посочувствовал или просто обнял. И тут возникает вопрос, будет ли кайфовым этот секс?

Ответ очевиден: скорее всего, нет. Разве что удастся сублимировать раздражение или гнев через сексуальные игры, или все-таки повезет и попадется внимательный и чуткий партнер. Но вероятность этого невелика.

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Таким образом, часто мы бессознательно пытаемся через секс удовлетворить другую потребность. А если копнуть еще глубже, то некоторые потребности могут быть не удовлетворены еще с детства. К примеру, когда родители относились к ребенку пренебрежительно, была эмоционально холодная мать или случилась смерть/разлука с родителями, или разного рода насилие (эмоциональное, сексуальное, физическое). Многие уверены, что, если они не бьют своих детей, они уже хорошие родители. Ничего подобного – родители могут морально наказывать своих детей, например, молчанием. Или приучать к дисциплине и подчинению через манипуляции, высмеивание, угрозу отчуждения.

И тогда эти выросшие дети вместо психотерапии, чтения книг об отношениях, построения длительных союзов, могут прятаться и еще больше раниться в быстрых свиданиях. Ведь им хотелось не секса, а, например, заботы. И партнер, который этого не дал, попадает в копилку разбитых мечтаний и обид на жизнь.

Большинство людей не знают, что потребность в романтической близости можно удовлетворять не только сексом. Поэтому большинство отношений сексуализируются. Таким образом, перед тем как начинать искать, с кем реализовывать свои желания, нужно их понять – чего именно я хочу?

Поэтому, если вы хотите качественного секса, сначала нужно разобраться в своих истинных желаниях, в том числе и сексуальных, чтобы очередной раз не оказаться в серотониновой яме.

А потом уже искать для этого партнера или партнерку.

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