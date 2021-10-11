Як Тіндер викрав у нас секс

Люди отримали можливість займатися сексом із ким завгодно, коли завгодно. Але чи зробило це їх щасливішими?

Застосунки для дейтингу заполонили світ і покликані зробити нас радіснішими, впевненішими в собі, занурившись в чарівний світ сексу без зобов'язань. Чому ж ми все частіше почуваємося розчарованими і самотніми?

Психологиня, психотерапевтка Заріна Давлетшина вважає, що дейтингові застосунки позбавляють нас ймовірності хорошого сексу — попри те, що вони нібито призначені для його пошуку.

Річ у тім, що ми не завжди усвідомлюємо свої потреби. Але ж вони можуть бути потребами в коханні, прийнятті, тактильному контакті. Наприклад, в кінці напруженого робочого дня дівчина закриває ноутбук і починає скролити претендентів або претенденток на побачення.

Але що стоїть за її бажанням піти на побачення? Усвідомлене бажання зайнятися сексом? Зрозуміло, ні. Швидше за все, вона може хотіти, щоб її хтось підтримав, поспівчував або просто обійняв. І тут виникає запитання, чи буде кайфовим цей секс?

Відповідь очевидна: швидше за все, ні. Хіба що вдасться сублімувати роздратування або гнів через сексуальні ігри, або все-таки пощастить і трапиться уважний і чуйний партнер. Але вірогідність цього невелика.

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Таким чином, часто ми несвідомо намагаємося через секс задовольнити іншу потребу. А якщо копнути ще глибше, то деякі потреби можуть бути не задоволені ще з дитинства. Наприклад, коли батьки ставилися до дитини зневажливо, була емоційно холодна мати або трапилася смерть/розлука з батьками, або різноманітне насильство (емоційне, сексуальне, фізичне). Багато хто впевнений, що, якщо вони не б'ють своїх дітей, вони вже хороші батьки. Нічого подібного — батьки можуть морально карати своїх дітей, наприклад, мовчанням. Або привчати до дисципліни і підпорядкуванню через маніпуляції, висміювання, загрозу відчуження.

І тоді ці вирослі діти замість психотерапії, читання книжок про взаємини, побудову тривалих шлюбів, можуть ховатися і ще більше ранитися в швидких побаченнях. Адже їм хотілося не сексу, а, наприклад, турботи. І партнер, який цього не дав, потрапляє в скарбничку розбитих мрій і образ на життя.

Більшість людей не знають, що потребу в романтичній близькості можна задовольняти не тільки сексом. Тому більшість відносин сексуалізуються. Таким чином, перед тим як починати шукати, з ким реалізовувати свої бажання, потрібно їх зрозуміти — чого саме я хочу?

Тому, якщо ви хочете якісного сексу, спочатку потрібно розібратися в своїх істинних бажаннях, зокрема і сексуальних, щоб учергове не опинитися в серотоніновій ямі.

А потім вже шукати для цього партнера або партнерку.

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