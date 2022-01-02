Церковне свято 2 січня: день пам'яті Ігнатія Богоносця

У старовину цей день присвячувався дому, де людина народилася, виросла і отримала благословення на самостійне життя.

2 січня православна церква вшановує пам'ять Ігнатія Богоносця - Ігнатія Антіохійського, який жив у 1-2 століттях і був учнем Іоанна Богослова.

Історія свята

Існують дві версії походження його прізвиська: за однією з них Ісус брав Ігнатія-дитину на руки; за іншою, воно означає, що Ігнатій є носієм божественного духу.

Народні традиції

У старовину цей день присвячувався дому, де людина народилася, виросла і отримала благословення на самостійне життя. Люди служили молебні Ігнатію Богоносцю, щоб уберегти своє житло від будь-якої напасті. Крім того, обов'язково треба було вклонитися дому та обійти довкола села хресною ходою з іконою.

Також ця дата вважалася "яблучним днем": потрібно було очищати яблуні від інею та снігу, щоб урожай був багатим. Вважалося, що погода в цей день пророкує погоду серпня - місяця, коли дозрівають яблука.

За народними прикметами, людина, що народилася в Ігнатьєв день, буде все життя прив'язана до будинку та сім'ї. Втім, поспілкуватися із родичами цього дня вважається гарною справою для всіх.

Прикмети

Вечірня зоря має рожевий колір, а ранок сірий і похмурий – буде ясний день і вечір зі слабким вітром.

Яскраво-жовтий, а також золотистий, рожевий, зеленкуватий кольори вечірньої зорі – на суху, часто вітряну погоду.

Хмари йдуть проти вітру – піде сніг.

Білі хмари – на вітер, сині – буде тепло.

Якщо до Різдва буде багато бурульок під стріхою – добре вродить ярина, особливо ячмінь.

Коли колють до Різдва кабана, звертають увагу на селезінку: як до заду товстіша – ще зима буде товста, а як тонша, то і зима буде м’якша.

Якщо на деревах іній, тож, погода буде ясною.

Зоряне небо до багатого врожаю впродовж усього року.

Якщо на деревах іній 2 січня - погода буде ясною. / Pexels

Що не можна робити 2 січня

Цього дня не можна прясти та прати.

Наші предки вірили, що цього дня не можна було виходити на вулицю, аби не занедужати.

Не варто сьогодні лихословити та погано думати про інших.

Не слід відмовляти нужденним.

Не можна сьогодні купатися, аби не змити з себе щастя.

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