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Церковне свято 2 січня: день пам'яті Ігнатія Богоносця

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Церковне свято 2 січня: день пам'яті Ігнатія Богоносця

https://azbyka.ru/

У старовину цей день присвячувався дому, де людина народилася, виросла і отримала благословення на самостійне життя.

2 січня православна церква вшановує пам'ять Ігнатія Богоносця - Ігнатія Антіохійського, який жив у 1-2 століттях і був учнем Іоанна Богослова.

Історія свята

Існують дві версії походження його прізвиська: за однією з них Ісус брав Ігнатія-дитину на руки; за іншою, воно означає, що Ігнатій є носієм божественного духу.

Народні традиції

У старовину цей день присвячувався дому, де людина народилася, виросла і отримала благословення на самостійне життя. Люди служили молебні Ігнатію Богоносцю, щоб уберегти своє житло від будь-якої напасті. Крім того, обов'язково треба було вклонитися дому та обійти довкола села хресною ходою з іконою.

Також ця дата вважалася "яблучним днем": потрібно було очищати яблуні від інею та снігу, щоб урожай був багатим. Вважалося, що погода в цей день пророкує погоду серпня - місяця, коли дозрівають яблука.

За народними прикметами, людина, що народилася в Ігнатьєв день, буде все життя прив'язана до будинку та сім'ї. Втім, поспілкуватися із родичами цього дня вважається гарною справою для всіх.

Прикмети

  • Вечірня зоря має рожевий колір, а ранок сірий і похмурий – буде ясний день і вечір зі слабким вітром.
  • Яскраво-жовтий, а також золотистий, рожевий, зеленкуватий кольори вечірньої зорі – на суху, часто вітряну погоду.
  • Хмари йдуть проти вітру – піде сніг.
  • Білі хмари – на вітер, сині – буде тепло.
  • Якщо до Різдва буде багато бурульок під стріхою – добре вродить ярина, особливо ячмінь.
  • Коли колють до Різдва кабана, звертають увагу на селезінку: як до заду товстіша – ще зима буде товста, а як тонша, то і зима буде м’якша.
  • Якщо на деревах іній, тож, погода буде ясною.
  • Зоряне небо до багатого врожаю впродовж усього року.
Якщо на деревах іній 2 січня - погода буде ясною. / © Pexels
Якщо на деревах іній 2 січня - погода буде ясною. / Pexels

Що не можна робити 2 січня

  • Цього дня не можна прясти та прати.
  • Наші предки вірили, що цього дня не можна було виходити на вулицю, аби не занедужати.
  • Не варто сьогодні лихословити та погано думати про інших.
  • Не слід відмовляти нужденним.
  • Не можна сьогодні купатися, аби не змити з себе щастя.

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