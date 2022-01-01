День ангела 2 січня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 2 січня святкують: Антон, Данило, Іван та Ігнатій.

Чоловічі іменини

Антон

Ім'я у перекладі з давньоримського означає "той, що вступає у бій". Антон дуже серйозно ставиться до дружби. Він продовжує спілкуватися з друзями дитинства і у дорослому віці. У навчанні Антон не хапає зірок, але за бажання легко дає раду з будь-якою освітньої програми. В роботі Антон – однолюб. Звикнувши до одного робочого місця, він не буде навіть робити спроб знайти щось інше. В юності Антон схильний до швидких і палких стосунків, проте у сім'ї він постійний і надійний.

Данило

У перекладі з давньоєврейської ім'я Данило означає "суддя мій Бог" або "Бог мій суддя". Данило – спокійний і добрий хлопчик. Характером більше схожий на матір. Мало хворіє та любить рухливі ігри. Товариський, постійно оточений друзями. Він не виносить неправди, може навіть розлютитися, але відразу швидко відходить і зла довго не пам'ятає. Народжені взимку Данили завжди талановиті й багато чого досягають в житті.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Ігнатій

Ім'я Ігнатій перекладається з латині як "вогненний", а за іншою версією — "ненароджений". Воно давалося дитині, щоб уберегти її від злих духів, тому що робило народження маляти непомітним для темних сил. Ігнатій повною мірою наділений рисами лідера й зазвичай говорить нечасто, але вагомо. Він здатний самостійно побудувати своє життя, високо піднятися службовими сходами і захопити за собою людей.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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