Сасанчин – у 19 років, Матвієнко – у 17: українські зірки, які рано стали батьками

Сасанчин – у 19 років, Матвієнко – у 17: українські зірки, які рано стали батьками

Деякі знаменитості стали батьками до 20 років.

Здебільшого зірки ставлять у пріоритет розвиток та кар'єру та відкладають батьківство "на потім".

Втім, є в українському шоубізі знаменитості, які стали батьками дуже молодими. Приміром, 30 грудня 2021-го у 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина народилася донечка. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, у кого із селебрітіс народився первісток у доволі юному віці.

Тоня Матвієнко – 17 років

Донька народної артистки України Ніни Матвієнко – Тоня – вперше стала мамою в 17 років.

Тоня Матвієнко з донькою Уляною / Прес-служба Тоні Матвієнко

Співачка завагітніла у 16 від 23-річного коханого. Майбутня зірка наважилася розповісти новину мамі лише за два місяці. Втім, якщо оточення цькувало її, то Ніна Митрофанівна неабияк зраділа поповненню. У результаті, Тоня вийшла заміж за обранця, але за 10 років шлюб розпався. Уляна і Тоня мають вигляд ніби подружки.

Тоня Матвієнко з донькою / instagram.com/tonya_matvienko

Зараз виконавиця заміжня за співаком Арсеном Мірзояном. У 35 років Матвієнко народила другу дитину – доньку Ніну.

Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян та їхня донька Ніна / instagram.com/tonya_matvienko

Віктор Павлік – 18 років

Артист Віктор Павлік – багатодітний татусь. У квітні 1984 року у зірки народився син Олександр, якого йому подарувала перша дружина Лідія. Тоді співаку було всього 18 років.

Віктор Павілк у юнацтві / instagram.com/viktorpavlik

Первісток пішов стопами батька. Він брав участь у талантшоу та теж став артистом. Зараз Сашку 37 років, він одружений та виховує сина.

Віктор Павлік з сином Олександром / instagram.com/viktorpavlik

1987-го на світ з'явилася друга дитина виконавця – донька Христина. Її народила кохана на ім'я Світлана. Від третьої дружини, танцівниці Лори Созаєвої у Павліка був син Павло. На 22-му році життя він, на жаль, помер після тривалої боротьби з раком.

Цього року Павлік знову став татусем. Четверта дружина знаменитості, його концертна директорка Катерина Реп'яхова подарувала йому сина Михайлика. Нещодавно хлопчику виповнилося шість місяців.

Віктор Павлік з дружиною та сином / instagram.com/repyahovakate

Катерина Осадча – 19 років

Телеведуча Катерина Осадча вперше пізнала радість материнства у 19. Зірка каналу 1+1 народила сина Іллю від колишнього чоловіка, депутата Олега Поліщука.

Катерина Осадча з первістком / instagram.com/kosadcha

Цього року юнак уже вступив до університету.

Катерина Осадча та Ілля / instagram.com/kosadcha

2017 року ведуча "Світського життя" вийшла заміж за свого колегу, продюсера та шоумена Юрія Горбунова. 18 лютого того ж року у них народився спільний син Іван, а 19 серпня 2021-го – ще один хлопчик, якого назвали Данилом. Осадча стала багатодітною мамою у 37 років.

Катерина Осадча з дітьми / instagram.com/kosadcha

Роман Сасанчин – 19 років

Переможець "Голосу діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин відтепер тато. 30 грудня цього року дружина співака Іванна народила донечку, яку назвали Елізабет. Виконавець зізнався, що ніколи б не подумав, що стане батьком у 19 років.

Роман Сасанчин з донькою / instagram.com/sasanchyn_official

Роман та Іванна познайомилися 2020 року. Пара зустрілася в компанії спільних друзів та за декілька місяців почала жити разом в квартирі, яку виконавець виграв у шоу "Голос країни". Вже наприкінці травня цього року стало відомо, що співак та його кохана вирішили одружитися.

Роман Сасанчин з дружиною / instagram.com/sasanchyn_official

Про вагітність вони повідомили прихильникам у серпні, а зареєстрували шлюб 2 грудня цього року.

Надія Мейхер – 20 років

Співачка та акторка, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер вперше народила, коли їй було 20 років. Знаменитість подарувала сина Ігоря бізнесмену Олександру Ліщенку.

Надія Мейхер, Олександр Ліщенко та їхній син / Комсомольская правда в Украине

2014-го зірка вийшла заміж за російського бізнесмена Михайла Уржумцева, якому народила двох доньок Анну та Марію.

Оля Полякова – 21 рік

Співачка Оля Полякова вперше стала мамою теж у доволі молодому віці. У 21 рік майбутня зірка народила доньку Машу. У 27 років, 2011-го, знаменитість стала мамою вдруге. Зірка народила доньку Алісу.

Оля Полякова нарешті показала фото, на яких позує з чоловіком та доньками / instagram.com/polyakovamusic

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