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Церковні свята у січні 2022: православний календар на місяць

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Церковні свята у січні 2022: православний календар на місяць

Pexels

Церковний календар за днями на січень 2022 року.

Січень багатий на різноманітні православні свята, зокрема в перший місяць нового року відзначаються Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці, Хрещення Господнє, святителя Василя Великого, Тетянин день.

Продовжується й Різдвяний пост. Крім того, на вірян чекає кілька одноденних постів. 

Православний календар на січень 2022 – перелік свят

  • 1 січня – пам'ять Іллі Муромця Києво-Печерського
  • 2 січня – праведного Іоанна Кронштадського, чудотворця
  • 4 січня – великомучениці Анастасії Узорішительниці
  • 5 січня – святого Феодула
  • 6 січня – Навечір'я Різдва Христового (Різдвяний святвечір)
  • 7 січня – Різдво Христове
  • 8 січня – Собор Пресвятої Богородиці
  • 9 січня – апостола первомученика та архідіакона Стефана
  • 10 січня – день пам'яті 20 000 мучеників
  • 11 січня – день пам'яті 14 тисяч немовлят, убитих у Вифлеємі за царя Ірода
  • 12 січня – Онисії Солунської 
  • 13 січня – день преподобної Меланії
  • 14 січня – Обрізання Господнє, день Василя
  • 15 січня – римського єпископа Сильвестра I
  • 16 січня – священномученика Гордія
  • 17 січня – Собор 70 апостолів
  • 18 січня – Навечір'я Богоявлення (Хрещенський святвечір)
  • 19 січня – Святе Богоявлення, Хрещення Господнє, Водохреща
  • 20 січня – Собор Іоанна Предтечі
  • 21 січня – преподобного мученика Григорія Чудотворця
  • 22 січня – святого мученик Євстратія
  • 23 січня – святителя Григорія Ніського
  • 24 січня – Феодосія Антіохійського та Феодосія Великого
  • 25 січня – Тетянин день
  • 26 січня – мученика Яреми
  • 27 січня – Рівноапостольної Ніни
  • 28 січня – християнського ченця і відлюдника Павла Фівейського 
  • 29 січня – День поклоніння чесним веригам апостола Петра
  • 30 січня – пам'ять Антонія Великого
  • 31 січня – пам'ять святителів Афанасія та Кирила, преподобних Кирила та Марії Радонезьких

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