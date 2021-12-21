Церковні свята у січні 2022: православний календар на місяць

Церковні свята у січні 2022: православний календар на місяць

Церковний календар за днями на січень 2022 року.

Січень багатий на різноманітні православні свята, зокрема в перший місяць нового року відзначаються Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці, Хрещення Господнє, святителя Василя Великого, Тетянин день.

Продовжується й Різдвяний пост. Крім того, на вірян чекає кілька одноденних постів.

Православний календар на січень 2022 – перелік свят

1 січня – пам'ять Іллі Муромця Києво-Печерського

– пам'ять Іллі Муромця Києво-Печерського 2 січня – праведного Іоанна Кронштадського, чудотворця

– праведного Іоанна Кронштадського, чудотворця 4 січня – великомучениці Анастасії Узорішительниці

– великомучениці Анастасії Узорішительниці 5 січня – святого Феодула

– святого Феодула 6 січня – Навечір'я Різдва Христового (Різдвяний святвечір)

– Навечір'я Різдва Христового (Різдвяний святвечір) 7 січня – Різдво Христове

8 січня – Собор Пресвятої Богородиці

9 січня – апостола первомученика та архідіакона Стефана

– апостола первомученика та архідіакона Стефана 10 січня – день пам'яті 20 000 мучеників

– день пам'яті 20 000 мучеників 11 січня – день пам'яті 14 тисяч немовлят, убитих у Вифлеємі за царя Ірода

– день пам'яті 14 тисяч немовлят, убитих у Вифлеємі за царя Ірода 12 січня – Онисії Солунської

– Онисії Солунської 13 січня – день преподобної Меланії

– день преподобної Меланії 14 січня – Обрізання Господнє, день Василя

день Василя 15 січня – римського єпископа Сильвестра I

– римського єпископа Сильвестра I 16 січня – священномученика Гордія

– священномученика Гордія 17 січня – Собор 70 апостолів

– Собор 70 апостолів 18 січня – Навечір'я Богоявлення (Хрещенський святвечір)

19 січня – Святе Богоявлення, Хрещення Господнє, Водохреща

20 січня – Собор Іоанна Предтечі

21 січня – преподобного мученика Григорія Чудотворця

– преподобного мученика Григорія Чудотворця 22 січня – святого мученик Євстратія

– святого мученик Євстратія 23 січня – святителя Григорія Ніського

– святителя Григорія Ніського 24 січня – Феодосія Антіохійського та Феодосія Великого

– Феодосія Антіохійського та Феодосія Великого 25 січня – Тетянин день

26 січня – мученика Яреми

– мученика Яреми 27 січня – Рівноапостольної Ніни

– Рівноапостольної Ніни 28 січня – християнського ченця і відлюдника Павла Фівейського

– християнського ченця і відлюдника Павла Фівейського 29 січня – День поклоніння чесним веригам апостола Петра

– День поклоніння чесним веригам апостола Петра 30 січня – пам'ять Антонія Великого

– пам'ять Антонія Великого 31 січня – пам'ять святителів Афанасія та Кирила, преподобних Кирила та Марії Радонезьких

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