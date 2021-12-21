Церковні свята у січні 2022: православний календар на місяць

Церковний календар за днями на січень 2022 року.
Січень багатий на різноманітні православні свята, зокрема в перший місяць нового року відзначаються Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці, Хрещення Господнє, святителя Василя Великого, Тетянин день.
Продовжується й Різдвяний пост. Крім того, на вірян чекає кілька одноденних постів.
Православний календар на січень 2022 – перелік свят
- 1 січня – пам'ять Іллі Муромця Києво-Печерського
- 2 січня – праведного Іоанна Кронштадського, чудотворця
- 4 січня – великомучениці Анастасії Узорішительниці
- 5 січня – святого Феодула
- 6 січня – Навечір'я Різдва Христового (Різдвяний святвечір)
- 7 січня – Різдво Христове
- 8 січня – Собор Пресвятої Богородиці
- 9 січня – апостола первомученика та архідіакона Стефана
- 10 січня – день пам'яті 20 000 мучеників
- 11 січня – день пам'яті 14 тисяч немовлят, убитих у Вифлеємі за царя Ірода
- 12 січня – Онисії Солунської
- 13 січня – день преподобної Меланії
- 14 січня – Обрізання Господнє, день Василя
- 15 січня – римського єпископа Сильвестра I
- 16 січня – священномученика Гордія
- 17 січня – Собор 70 апостолів
- 18 січня – Навечір'я Богоявлення (Хрещенський святвечір)
- 19 січня – Святе Богоявлення, Хрещення Господнє, Водохреща
- 20 січня – Собор Іоанна Предтечі
- 21 січня – преподобного мученика Григорія Чудотворця
- 22 січня – святого мученик Євстратія
- 23 січня – святителя Григорія Ніського
- 24 січня – Феодосія Антіохійського та Феодосія Великого
- 25 січня – Тетянин день
- 26 січня – мученика Яреми
- 27 січня – Рівноапостольної Ніни
- 28 січня – християнського ченця і відлюдника Павла Фівейського
- 29 січня – День поклоніння чесним веригам апостола Петра
- 30 січня – пам'ять Антонія Великого
- 31 січня – пам'ять святителів Афанасія та Кирила, преподобних Кирила та Марії Радонезьких
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