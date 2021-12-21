Астрологічний прогноз на 21 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: символом нинішнього дня недарма вважається дзеркало: все, що станеться від ранку до вечора, буде відповідати стану справ у житті, тому підкаже, якої лінії поведінки треба дотримуватися і надалі, а яку змінити. Так, якщо людині щось не вдається, не варто й надалі упиратися: можливо, необхідно змінити рід діяльності.

Символ дня: мавпа, дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 9.

Колір: колір молодої трави.

Камені дня: опал, агат, аметист.

За яку частину тіла відповідає: нирки, поперек, шкіра.

Хвороби дня: незважаючи на те, що недуги цього дня найчастіше є тривалими, вони не принесуть серйозних ускладнень, але це не означає, що їх не слід лікувати.

Афоризм дня: "Життя — нескінченне вдосконалення. Вважати себе досконалим — отже, вбити себе" (Георг Гегель).

Геометрична фігура дня: зигзаг.

Шлюб і стосунки дня: день невдалий як укладання шлюбу, так романтичних побачень.

Містика дня: щоб не стати жертвою пристріту, що сьогодні, на жаль, ймовірно, необхідно, виходячи з дому, не забути відповідний оберіг.

Табу дня: бажано відмовитися від шкідливих звичок, а також не користуватися сильними ароматами – вони можуть привернути до людини злі сили.

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