ЦНАПи допоможуть українцям отримати тисячу гривень за вакцинацію: деталі

Отримати фінансову допомогу від держави можуть громадяни України віком від 18 років, що мають зелений сертифікат про вакцинацію в застосунку Дія.
В Україні понад 1,2 тисячі Центрів надання адмінпослуг розпочали консультувати відвідувачів, як отримати 1000 гривень у межах проєкту єПідтримка.
Про це інформує сайт Мінцифри.
Це дасть змогу якомога більшій кількості українців подати заявку та підтримати бізнес, який найбільше постраждав під час пандемії.
Отримати фінансову допомогу від держави можуть громадяни України віком від 18 років, що мають зелений сертифікат про вакцинацію в застосунку Дія. Заявку можна подати з 19 до 29 грудня включно.
Якщо ви отримали дві дози вакцинації, проте досі не маєте зеленого COVID-сертифіката в застосунку, ЦНАПи також допомагають згенерувати його.
Нагадуємо, що кожен відвідувач може залишити свій відгук про сервіс у ЦНАПі за допомогою QR-кодів або обравши потрібний ЦНАП на мапі Дія.Центрів.
Читайте також:
- Як отримати, на що витратити та чи існують загрози економіці: все, що треба знати про "ковідну" тисячу
- Відстежуватимуть перекази кожної картки: українців попередили про перевірки щодо використання "ковідної" тисячі
- В уряді пообіцяли виплатити "ковідну" тисячу вакцинованим за кордоном українцям
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.