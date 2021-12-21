ЦНАПи допоможуть українцям отримати тисячу гривень за вакцинацію: деталі

Послугу у паперовому форматі, як і раніше, надаватимуть ЦНАПи. / УНІАН

Отримати фінансову допомогу від держави можуть громадяни України віком від 18 років, що мають зелений сертифікат про вакцинацію в застосунку Дія.

В Україні понад 1,2 тисячі Центрів надання адмінпослуг розпочали консультувати відвідувачів, як отримати 1000 гривень у межах проєкту єПідтримка.

Про це інформує сайт Мінцифри.

Це дасть змогу якомога більшій кількості українців подати заявку та підтримати бізнес, який найбільше постраждав під час пандемії.

Отримати фінансову допомогу від держави можуть громадяни України віком від 18 років, що мають зелений сертифікат про вакцинацію в застосунку Дія. Заявку можна подати з 19 до 29 грудня включно.

Якщо ви отримали дві дози вакцинації, проте досі не маєте зеленого COVID-сертифіката в застосунку, ЦНАПи також допомагають згенерувати його.

Нагадуємо, що кожен відвідувач може залишити свій відгук про сервіс у ЦНАПі за допомогою QR-кодів або обравши потрібний ЦНАП на мапі Дія.Центрів.

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